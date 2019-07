Waters Heizung und Sanitär Dülken : Spende für das Hospiz „Haus Franz“

Dülken Aus Anlass des Firmenjubiläums bat das Unternehmen Waters Heizung und Sanitär um Spenden für das Hospiz "Haus Franz". 3.000 Euro kamen zusammen.

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Firma Waters Heizung und Sanitär in Dülken hat sich die Geschäftsführung mit einem Fest bei Kunden, Mitarbeitern und Geschäftsfreunden bedankt. Sie bat um eine Spende für das Hospiz „Haus Franz“ in Dülken anstelle von Geschenken. 3000 Euro überreichten die Vertreter des Unternehmens jetzt an Hospiz-Leiterin Renate Wiemes und Jörg Mathew vom Bodelschwinghwerk Dülken. Die Firma Waters wurde von Karl Heinz Waters gegründet und mit Ehefrau Gisela viele Jahre mit Erfolg geführt. Sie sind stolz, dass die Firma heute von Sohn Frank Waters und Ehefrau Andrea weitergeführt wird.