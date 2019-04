Auszeichnung : Viersener SPD ehrt Mitglied Thönnessen

Viersens ehemaliger Bürgermeister Günter Thönnessen ist jetzt insgesamt fünfter Träger der Ernst-Alex-Medaille.

„Die Medaille ist die höchste Ehrung, die die Viersener SPD an verdiente Mitglieder vergibt“, sagte Michael Lambertz, Vorsitzender der Viersener SPD, bei der Verleihung in der Königsburg in Süchteln. Nach elf Jahren endete 2015 Thönnessens Amtszeit, der zuvor unter anderem Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Viersen war. „Du wolltest diese Stadt weiterentwickeln und du hast sie weiterentwickelt“, sagte Lambertz. Südstadt, Festhallen-Umfeld, Josefsring und Entwicklung der Melcherstiege in Dülken: Dort zeige sich, „was durch deine Ideen und dein Vorantreiben alles erreicht wurde“.