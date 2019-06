Gut gegeben : Spende für Ferienspielaktion

Jörg Kranke, Otto Strutz, Ulas Zabci (alle Hubert-Vootz-Haus), Dirk Lenzkes und Annalena Rönsberg (beide SPD). Foto: SPD. Foto: SPD

Kann die Ferienspielaktion stattfinden? Vor dieser Frage stand das Hubert-Vootz-Haus, nachdem im Dezember 2018 der Rat unter anderem gegen die Stimmen der SPD den Haushaltsbeschluss vertagt hatte. Da so der Zuschuss der Stadt für die Ferienspielaktion in den Osterferien nicht zur Verfügung stand, war die Veranstaltung in Gefahr.

