Albert-Vigoleis-Thelen-Stadtbibliothek Generalkonsul besucht die „Nacht der Bibliotheken“

Der Startschuss fiel um 16 Uhr mit der Lesespaß-Veranstaltung „Ein Löwe in der Bibliothek“. Hiltrud Schürkamp und Rita Doussier lasen mit den Kindern die Geschichte vom Löwen, der gerne die Bibliothek besuchte, sich aber nicht immer an die Regeln halten konnte. Dazu wurde gebastelt und gemalt und die Kinder konnten sich schminken lassen. Um 18 Uhr begrüßte Clown Wolfelino als zaubernder Empfangschef Hugo die Besucher. An den Aktionstischen des Vereins Interkulturelle Parenting wurde es kreativ: Cleopatra Nieland informierte spielerisch über Rumänien. Bei ihr gab es Fledermausmasken, aber auch Infos zu Land und Leuten. Am „Baum des Lebens“, den Maria Furdui präsentierte, wurde eifrig mitgemalt. Ein Medien-Flohmarkt lockte mit Schnäppchen.