Scavenger Hunt in Viersen : Team „Amnesie“ gewinnt außergewöhnliche Schnitzeljagd

Scavenger Hunt in Viersen

Die Gewinnerteams der digitalen Schnitzeljagd Scavenger Hunt sind jetzt auf dem Hermann-Hülser-Platz in Viersen ausgezeichnet worden. Die Gruppe mit dem selbst gewählten Namen „Amnesie“ gewann mit 5894 Punkten den Hauptpreis in Form eines Stadt-Gutscheins im Wert von 600 Euro. Moderator Frank Schiffers überreichte die Gratifikation. Elf Teams waren gekommen, um sich in lockerer Atmosphäre untereinander kennenzulernen und auszutauschen. Dabei waren ebenso die Hochschule Niederrhein und der Verein Brückenbau, der seinen Kontaktladen namens Aufbruch vorgestellte.