Sport in Brüggen : Seltenes Sport-Angebot bei TSF Bracht

Beim Verein TSF Bracht gibt es eine neue Inklusionssportgruppe – eine Ausnahme im Kreis Viersen. Foto: off Foto: off

Brüggen Beim Verein TSF Bracht gibt es ein Ausnahme-Sportangebot: Seit Juni können dort in einer Gruppe Kinder mit und ohne Handicap gemeinsam Sport machen. Noch sind Plätze frei.

„Ihr Applaus war für die Kinder Gold wert“, sagte Maren Janssen, die Leiterin der erst im Juni gegründeten Inklusionssportgruppe der TSF Bracht. Diese Sportgruppe hat damit ein Alleinstellungsmerkmal in der Umgebung. „Die Gruppe entstand dadurch, weil ich selbst ein behindertes Kind habe. Ich stellte fest, dass es für diese Kinder keine Sportgruppe mit Tanzen gibt“, sagte sie. Und auch die Zahl der Angebote gehe gegen null. Zusammen mit Manuela Wolters hält Janssen die Kinder im Alter von zwei bis 14 Jahren in Bewegung: Jungen und Mädchen, mit geistiger und körperlicher Behinderung gehören dazu. Etwa Moritz (sechs Jahre), der mehrere Handicaps hat und auf den Rollstuhl angewiesen ist. Er geht in die Franziskus-Schule in Viersen-Süchteln mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung. „Moritz reagiert in unserer Sportstunde auf die Übungen. Er lauscht der Musik, ist glücklich und lernt dabei andere Kinder kennen“, erzählt Maren Janssen, die selbst seit 34 Jahren aus Leidenschaft tanzt. „Mit Musik kriege ich die Kinder zum Tanzen“, ist ihre Erfahrung. Auch Ben (5) und seine sehbehinderte Schwester Naomi (4) machen mit. „Kinder mit Handicap können von den anderen etwas lernen“, sagt ihre Mutter Manuela Wolters. Zu Hause spreche die Familie von besonderen Menschen. Aufwärmtraining, Spiele und Tanzsequenzen lassen die Übungsstunde schnell vergehen. „Sie warten förmlich drauf, tanzen zu dürfen“, erzählt Trainerin Janssen. Zurzeit gehören sieben Kinder zur Gruppe. „Bis zu zehn Kindern können wir aufnehmen“, sagt sie.