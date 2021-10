Investition in Feuerwehr : Schwalmtaler Wehr freut sich auf zwei Fahrzeuge

Das sind die neuen Fahrzeuge für den Löschzug. Foto: Wehr

Schwalmtal Zur Übergabe der neuen Fahrzeuge am 24. Oktober lädt die Freiwillige Feuerwehr bewusst Gäste ein. Treffpunkt ist das Gerätehaus in Amern an der Dorfstraße.

Die Mitglieder im Löschzug Amern der Freiwilligen Feuerwehr Schwalmtal freuen sich auf Sonntag, 24. Oktober. Dann erhalten sie offiziell ihre beiden neuen Fahrzeuge: einen Gerätewagen (Logistik 2) und ein Mannschaftstransportfahrzeug; diese Fahrzeuge erhalten dann auch den kirchlichen Segen.

Für die Wehr ist das laut deren Sprecher Timo Smets endlich wieder einmal eine Gelegenheit, nach den strengeren Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, die Öffentlichkeit begrüßen zu können. Deshalb ist eine Feierstunde geplant. Dafür haben die Mitglieder des Löschzugs Getränke und einen Imbiss vorbereitet.

Treffpunkt ist ab 13 Uhr das Gerätehaus in Amern an der Dorfstraße 3; in einer früheren Ankündigung war irrtümlich eine falsche Adresse angegeben worden.