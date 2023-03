Engagement in Schwalmtal Zuschauer umjubeln Chor bei Benefizkonzert

In der Pause fragten sich die Zuschauer, was die Sängerinnen wohl mit den schwarzen Hüten mit goldenem Flatterband machen würden. Das zeigten sie beim Song „Lullabay of Broadway“ mit einer tollen Hut-Show. Die strahlenden Sängerinnen erhielten tosenden Beifall. Uwe Roscheck, Vorsitzender des Freundeskreises, bedankte sich beim Chor und den vielen Helfern, die ein fulminantes Konzert ermöglicht hätten. Durch das Benefizkonzert hat der Freundeskreis mindestens 4500 Euro einnehmen können, die dem Bethanien Kinderdorf zu Gute kommen. Die Standing Ovations nach dem letzten Stück, einem Medley aus „Der König der Löwen“, wollten kein Ende nehmen. Auch nach zwei Zugaben wollte das begeisterte Publikum mehr. „Ich verspreche: Wir kommen wieder. Denn Sie waren ein tolles Publikum“, so Andrea Kautny. RP