Engagement in Schwalmtal Warum der neue Vorstand die Jubilare erst 2023 ehrt

Da guckte der neue Vorsitzende Paul Tuchborn in erstaunte Gesichter. Er wollte mehrere Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe Schwalmtal der Deutschen-Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) im Bauerncafé Bolten in Schwalmtal-Lüttelforst mit dem Silbernen und Goldenen Abzeichen ehren. Doch das ging mächtig schief. „Ich kann nicht für 50-jährige Mitgliedschaft in der DLRG geehrt werden“, meinte zu der geplanten Ehrung ein Schwimm-Veteran aus Waldniel unter dem Gelächter der zwei Dutzend anwesenden Mitglieder. Er sei nämlich schon 75 Jahre dabei. Auch die beiden weiteren Jubilare waren bereits 42 und 36 Jahre bei den Rettungsschwimmern, und nicht erst 25 Jahre.