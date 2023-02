Engagement in Schwalmtal Heimatverein leidet unter Kosten und sucht neue Mitglieder

280 zahlende Mitglieder hat der Verein. Müller beklagte, dass einige gestorben sind, aber wenig neue Mitglieder hinzukommen. Er dankte der Gemeinde Schwalmtal für die Unterstützung. Aber durch die Coronazeit konnten Veranstaltungen, die sonst Geld in die Vereinskasse spülen, nicht stattfinden. Alle Kosten sind jedoch weitergelaufen, vor allem die Nebenkosten für die Heimatstube sind gestiegen. Der minimale Jahresbeitrag wurde darum von zwölf Euro auf 18 Euro angehoben bei zwei Gegenstimmen und eine Enthaltung). Dies war ein Kompromiss zwischen den ebenfalls vorgeschlagenen 16 oder 20 Euro Jahresbeitrag. Der neue Beitrag wird im März abgebucht.

Versammlungsleiter Karl-Heinz Schroers dankte dem Vorstand, der viel Arbeit in die Heimatstube investiert und nach den stillen Coronajahren wieder alles in Schwung gebracht habe.