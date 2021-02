Corona-Karneval in Schwalmtal-Ungerath : Tütenweise Karneval für die virtuelle Sitzung

Corona-Karneval in Schwalmtal-Ungerath

Schwalmtal Wegen der Absage der Session war der Verein Ungerather Karnevalsfreunde (UKF) kreativ. Zudem ruft er zum Witz-Wettbewerb für den 11. November auf.

Karneval unter Corona-Bedingungen – das macht viele Jecken traurig. Doch bei den Ungerather Karnevalsfreunden (UKF) steckt niemand den Kopf in den Sand: Die Mitglieder freuen sich auf die Session 2021/22. Und sie haben überlegt, wie sie trotz Pandemie zumindest etwas feiern können.

„Bei der letzten Versammlung - mit viel Abstand im Freien - waren wir noch frohen Mutes, dass wir vielleicht eine interne Karnevals-Samstag-Feier machen könnten“, sagt Mario Dritter vom Vorstand der UKF. „Alle waren sich einig, dass wir in der Verantwortung für unsere Gäste, Dienstleister und Mitglieder erst dann in die Präsenzveranstaltungen gehen, wenn dies hundertprozentig bedenkenlos möglich ist.“

Um den Karneval nicht komplett ausfallen zu lassen, gibt es am 18. Februar ab 19.11 Uhr ein virtuelles Treffen mit allen Mitgliedern. UKF steht dann für „Unsere Kleine Feier“. Der Vorstand hat für jedes Mitglied eine kleine Karnevals-Tasche gepackt, die mit einem persönlichen Brief kontaktlos zugestellt wurde. Dort ist alles drin, was man fürs Jecksein benötigt: rote Nase, Konfetti, Luftschlangen, eine Flasche Bier, Schnaps einer örtlichen Brennerei, Luftballons und etwas zu knabbern. „Das virtuelle Treffen wollen wir nutzen, um die tollen Ideen für nächstes Jahr allen Mitgliedern vorzustellen, uns über neue kreative Ansätze auszutauschen, gemeinsam zu singen, Karnevalsmusik zu hören und auf die jecke Zeit, die wir alle gerade durchmachen, ein wenig Medizin zu trinken“, sagt Dritter. Die zwei Stewardessen der Dorfkull-Wings, die 2019 auftraten, haben sich für den Abend angekündigt, da sie gerade viel Zeit haben. Die junge Ex-Auszubildende Stewardöse Martina wird etwa davon berichten, dass sie einen Plan für ihren Freund aufgestellt hat: „Einen Tag kauft er ein, einen ich.“ Auf die Frage der erfahrenen Stewardess Helga, wie das klappen würde, sagt Martina: „Naja, einen Tag essen wir, einen Tag saufen wir!“