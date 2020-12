Projekt an der Europaschule in Schwalmtal : Mit Nistkästen gegen Prozessionsspinner kämpfen

Projekt an der Europaschule in Schwalmtal

Schwalmtal Auf eine natürliche Bekämpfung der raupe des Eichenprozessionsspinners setzt die Gemeinde Schwalmtal: Elf Jugendliche der Europaschule fertigten 104 Nistkästen an.

„Mit dem, was wir den Schülern angeboten haben, konnten sie eine komplette Praktikumsmappe erstellen“, sagte Astrid Symanski-Pape, Koordinatorin an der Waldnieler Hauptschule. In einem 14-Tage-Projekt entstanden 104 hochwertige Nistkästen für Kohlmeisen, Blaumeisen, Kleiber und Spatzen.