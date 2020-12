Waldnieler Zuckerbäckerei : Mini-Weihnachtsmarkt bei Zuckerbäckerin Veronika Wetzels

Schwalmtal Da der Weihnachtsmarkt in Waldniel wegen der Corona-Pandemie ausgefallen ist, hat sich Zuckerbäckerin Veronika Wetzels in ihrer Backstube „Roniwerke“ einen Mini-Weihnachtsmarkt einfallen lassen.

An drei Tagen in der Woche läuft dem Kuchenfreund beim Anblick der Köstlichkeiten in der winzigen Zuckerbäckerei von Veronika Wetzels das Wasser im Mund zusammen: An der Gladbacher Straße 4 in Schwalmtal-Waldniel locken Orangenkuppeltorte, Donauwelle, Tiramisu-Biskuit, Lebkuchen. „Einmal werden wir noch schwach…“ heißt es so passend auf der Tafel hinter dem Tresen des kleinen Verkaufsraums in den „Roniwerken“.