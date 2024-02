Aktion in Schwalmtal Kartoffelfest der Amerner Landfrauen bringt Spenden ein

1000 Euro wurden an das Hospiz Haus Franz in Viersen überreicht. Die Pflegedienstleiterin Claudia Tenten-Speck freute sich ebenfalls sehr über die Spende, müssen doch fünf Prozent der Kosten aus eigenen Mitteln gestemmt werden. Sie lud ein, mal einen Tag der offenen Tür im Hospiz zu besuchen. 500 Euro werden gespendet für marokkanische Frauen, die selbständig für sich und ihre Kinder sorgen. Sie nähen in einer Garage und die Spende ermöglicht den Kauf von diversen Stoffen. Der Kontakt kam über Fatima Dissir-Borsch zustande.