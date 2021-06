Abschied im Schwalmtaler Rathaus : Ein beliebter Ansprechpartner von vielen Häuslebauern

Schwalmtal Nach mehr als 40 Jahren bei der Gemeindeverwaltung Schwalmtal hat Heinz-Willi Claßen seinen Schreibtisch im Waldnieler Rathaus verlassen. Warum ihm seine Tätigkeit Spaß gemacht hat.

„Gut, dass wir damals bei ihnen waren.“ Über diesen Satz hat sich Heinz-Willi Claßen gefreut. Gehört hat ihn der 63-Jährige an einem seiner letzten Arbeitstage im Waldnieler Rathaus. Dort leitete er seit 2014 den Bereich Bauleitplanung und Liegenschaften im Fachbereich Planung, Verkehr und Umwelt, war dabei unter anderem auch zuständig für die Vermarktung. Am 1. Mai 1981 hatte er seine Tätigkeit bei der Gemeinde Schwalmtal im Bauverwaltungsamt angetreten, am 31. Mai war dort offiziell sein letzter Arbeitstag. „Das letzte Mal war ich aber am 19. Mai im Büro, dann folgten Urlaubstage“, erzählt der Ruheständler.

Ohne Heinz-Willi Claßen sähe Schwalmtal heute an vielen Stellen wohl anders aus: Er hat unter anderem zahlreiche Gebäude für Kindertagesstätten mitgeplant, aber auch Baugebiete in Amern oder große Neubaugebiete wie 2003 Haversloh oder die bisher vier Abschnitte von Burghof in Waldniel; für den vierten läuft gerade die Vermarktung. In seinen 40 Jahren im Bauamt habe es kein Bauleitplanverfahren gegeben, an dem er nicht beteiligt gewesen war. Er hatte sich nach seiner Ausbildung bei der Stadt Mönchengladbach – dort arbeiteten auch seine Eltern – bewusst für einen Wechsel zu einer Verwaltung in einer kleiner Kommune entschieden. Dort erhoffte er sich eine größere Vielfältigkeit bei seinen Aufgaben. Und die fand er auch. „Ich habe den Wechsel nie bereut“, sagt der 63-Jährige.