Engagement in Schwalmtal Mädchen als Mathe-Cracks

Bei der Mathematik-Olympiade, einem bundesweiten Wettbewerb, an dem jährlich rund 200.000 Schülerinnen und Schüler teilnehmen, haben sich jetzt auch Kinder und Jugendliche des St.-Wolfhelm-Gymnasiums beteiligt. Nach der Schulrunde ging es weiter für Hannah Houx (5b), Charlotte Janssen (6b), Leonie Herschbach (7c) und Charlotte Reyer (8b) mit der Teilnahme an der Regionalrunde. Dabei mussten sie vier Aufgaben bearbeiten. Charlotte Janssen und Charlotte Reyer haben dabei jeweils einen dritten Platz belegt. Nur für die Besten aus der Regionalrunde geht es dann in die Landesrunde. Dafür ist Ende Februar eine Klausur zu schreiben. busch-