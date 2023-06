Liebe in Schwalmtal Familie feiert vier Goldhochzeiten in einem Jahr

Zuerst war es Peter van Haeff: Er heiratete im Mai 1972 und trat mit Marlene Lankes in St. Peter Born vor den Traualtar. Heinz, der jüngste der van-Haeff-Geschwister, heiratete im Juni 1972 in Waldniel Otti Greve. Ein Jahr später, im Mai 1973, gaben sich Willi und Marianne Beckers in Elmpt das Ja-Wort. Als letzte schloss Adele im Juni 1973 in St. Gertrud Dilkrath mit Franz-Gerd Schuren den Bund fürs Leben.