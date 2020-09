Auszeichnung im Waldnieler Rathaus : Erstplazierte beim Malwettbewerb freuen sich über Preise

Schwalmtal Die Gemeinde Schwalmtal hatte einen Sommermalwettbewerb ausgelobt unter dem Motto „Male, was du liebst“. Bürgermeister Michael Pesch übergab jetzt die vier Hauptpreise.

An die Stifte, fertig, los: Fantasie und Kreativität sollten die Jungen und Mädchen in Schwalmtal beflügeln. Sie konnten ihre schönsten Bilder beim Sommermalwettbewerb unter dem Motto „Male, was du liebst“ einreichen. Das Ziel der Verwaltungsaktion: Selbst in stürmischen Zeiten – oder gerade wegen dieser durch die Corona-Krise stürmischen Zeiten – sollte der Nachwuchs abgelenkt werden.