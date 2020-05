Corona-Krise in Schwalmtal : Erste LED-Wand vor Neubaugebiet steht

Schwalmtal Vielen Autofahrern und Anwohnern, die nach Schwalmtal-Waldniel unterwegs sind, wird sie schon aufgefallen sein: Schwalmtals erste LED-Wand. Sie steht steht vorm Neubaugebiet am Burghof.

Am Kreisverkehr Nordtangente/Zum Burghof haben Schwalmtals Bürgermeister Michael Pesch (CDU), Uwe Bergh, Geschäftsführer der Firma Sign+Design, und Bernd Gather vom Fachbereich Planung und Technik (Gemeinde) die erste öffentliche LED-Wand für Schwalmtal in Betrieb genommen. Sie steht direkt vor einem der größten Neubaugebiete in Schwalmtal-Waldniel, dem Neubaugebiet Am Burghof.