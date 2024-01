Sport in Brüggen Eine 42-Jährige gehört zu Schwalmtals schnellsten Lehrern

Den ersten Marathon lief die Waldnieler Gymnasiallehrerin in Waldniel gleich unter vier Stunden: 3:54:54 Stunden. Infiziert vom Marathonfieber folgten weitere Läufe am Rursee, in Monschau, Zeeland und Bonn. Aber auch die kürzeren Strecken und vor allem Läufe mit landschaftlich schönen Strecken, gerne mit einigen Höhenmetern, läuft die Brüggenerin gerne mit. Mit durchschnittlich 187 Laufkilometern im Monat ist Rieke noch nicht ausgepowert, sie nutzt weitere Kursangebote von TuRa Brüggen und absolviert jährlich das deutsche Sportabzeichen mit der Familie. Auch Wandern, Schwimmen, Radfahren und Skifahren gehören zu ihren sportlichen Aktivitäten.