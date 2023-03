Ausbildung in Schwalmtal Ein neuer Ausbildungsbetrieb in Schwalmtal

Die Zahl der Ausbildungsbetriebe in der Gastronomie im Kreis Viersen wächst: Das Hotel-Restaurant „Lüttelforster Mühle“ in Schwalmtal-Lüttelforst ist ab Sommer auch Ausbildungsbetrieb. Was man dort lernen kann.

31.03.2023, 15:00 Uhr

Neue Ausbilder: Andreas Janke und Lena Korth. Foto: Sandra Abrahams/S. Abrahams