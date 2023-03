Engagement in Schwalmtal Dilkrather Bruderschaftler wählen und würdigen

Für Vorfreude sorgen die Vorbereitungen auf das nächste Schützenfest in Dilkrath. Dazu gehört der Vogelschuss, der für Samstag, 1. Juli 2023, auf dem Festplatz in Genend geplant ist. Die Bruderschaft ermittelt dann ihren nachweislich 55. Schützenkönig. Auf das letzte Fest hatten die Bruderschaftler lange warten müssen: Im Jahr 2022 hatte nach vier Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie wieder ein Schützenfest in Dilkrath stattfinden können. Damals konnte sich Hubertus Nelissen als Schützenkönig feiern lassen. off