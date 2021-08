St.-Hubertus-Bruderschaft Oberbeberich : Schützen ziehen wieder durch die Straßen

Viersen Die St.-Hubertus-Bruderschaft Oberbeberich hat pandemiegerecht drei Tage lang ihre Schützentage abgehalten. Auch die Proklamation der neuen Majestäten stand auf dem Programm.

Erstmals seit über eineinhalb Jahren zogen in Viersen und Umgebung Schützen mit klingendem Spiel durch die Straßen und ließen das Schützenbrauchtum wieder sichtbar werden. Die Hubertus-Schützen hatten bei der Suche nach einem Veranstaltungsort großes Glück. Mit den Eheleuten Peter und Lisa Mertens hat die Bruderschaft zwei Mitglieder in ihren Reihen, die ohne großes Zögern ihren landwirtschaftlichen Betrieb mitten in Oberbeberich mit großzügigen Außenflächen und einer Halle zur Verfügung stellten. „Lisa und Peter in unserer Mitte zu haben, ist ein riesiger Gewinn und das Anwesen zentral im Ort erleichterte die Planung ungemein“, sagt Hubertus-Präsident Hans-Willi Pergens.