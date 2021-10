Brauchtum in Brüggen : Schützengesellschaft würdigt Jubilare

Brüggen Die Schützengesellschaft Börholz-Alst freute sich, wieder eine Herbstkirmes mit einem kleinen Schützenfest feiern zu können. Besonders groß war die Freude bei treuen und verdienten Mitgliedern.

Den Orden für besondere Verdienste – es ist der höchste Orden der Schützengesellschaft – verlieh der Vorstand der Schützengesellschaft für außergewöhnliche Leistungen an Kurt Schenk und Gottfried Optenplatz . Den Verdienstorden Stufe eins erhielt Marius Hauser , Stufe zwei ging an Frank Beeker und Stufe drei an Alfred Rixen .

Ausnahmejubilare gab es auch. So gehören Hans-Willi Goertz und Josef Hofer (in Abwesenheit) seit sieben Jahrzehnten zur Schützengesellschaft, auf stattliche sechs Jahrzehnte bringen es Johannes Kath, Heinz Rölkes, Hermann-Josef Müller und Werner Spee. Ihr goldenes Jubiläum (50 Jahre) feierten Manfred Lappen, Hans-Willi Optenplatz, Heinz Schrömges, Karl-Heinz Lennackers und Willi Kames (in Abwesenheit). Seit 25 Jahren sind dabei: Robert Pelzer, Peter Baldus, Peter Hoffmanns, Christian Osssowski und Michael Ossowski sowie in Abwesenheit Andreas Bist, Christian Optenplatz, Christoph Roosen, Michael Roosen und Stefan Klaps.