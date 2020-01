Engagement für Brüggen : Schülerin sammelt für Jugendhilfe

BNS/BRÜ: Spende Jugendhilfe Schloss Dilborn: Adrian Goedecke (l.) und Cheyenne Müllers übergaben mehr als 150 Geschenke für Kinder und Jugendlichen in Dilborn. Freundeskreis-Vorsitzender Gerald Laumans (2.v.r.) und Erzieher Skelzen Fazliu Dankten ihnen. Foto: Verein

Brüggen Gymnasiastin Cheyenne begeistert mit ihrem Engagement für Kinder und Jugendliche in Schloss Dilborn.

Auf Initiative von Cheyenne Müllers, die zur Schülervertretung des Amplonius-Gymnasiums in Rheinberg gehört, sammelten die Jugendlichen dort mehr als 150 Geschenke für die Kinder der Jugendhilfeeinrichtung Schloss Dilborn. In einem Elternbrief wurde auf die Aktion aufmerksam gemacht, in den Pausen vor Weihnachten und beim Adventsmarkt des Gymnasiums konnten die Geschenke abgegeben werden.