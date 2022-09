Aufführungen in Schwalmtal-Waldniel : 450 Schüler üben für Auftritt im Zirkus

Seit Anfang der Woche proben die 450 Jungn und Mädchen an der Gemeinschaftsgrundschule Waldniel für ihre Auftritte in der Manage. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Schwalmtal Statt Mathe und Deutsch stehen bei 450 Mädchen und Jungen der Gemeinschaftsgrundschule Waldniel derzeit Zirkusproben auf dem Stundenplan.

Natürlich sind die Schwerter nicht echt, damit sich niemand verletzen kann. Aber der Trick ist echt zirkusreif. Und so soll er auch aufgeführt werden: 450 Mädchen und Jungen der Gemeinschaftsgrundschule Waldniel proben mit Workshopleitern vom Zirkus Regenbogen für die letzten Aufführungen am Donnerstag und Freitag im Zirkuszelt neben der Schule „An den Sechs Linden“.

Beim Feuerschlucken übt Noah (8) für die Shows am Donnerstag und Freitag mit Niklas Lugrin. „Wir arbeiten mit richtigem Benzin. Aber natürlich nicht das von der Tankstelle, sondern mit Waschbenzin. Und das brennt auch, ist aber nicht giftig“, erzählt der Zirkus-Mitarbeiter, während Noah Flammen spuckt. „Hier bei uns ist alles sicher. Die Kinder werden keiner Gefahr ausgesetzt. Das ist das Wichtigste“, so Lugrin.

Info „Manege frei“ heißt es für den Clown und seine Mitstreiter dann am Donnerstag, 22. September, um 17 Uhr sowie am Freitag, 23. September, um 15 Uhr und um 18 Uhr. Zu den Shows der Mini-Artisten sind alle Interessierten eingeladen. Eintrittskarten (Stückpreis: sechs Euro) sind 30 Minuten vor der Vorstellung am Zirkuszelt an der Schule zu kaufen. Es gibt Platz für 300 Besucher.