Zukunftswerkstatt in Süchteln : Von fliegenden Autos und Solarlaternen

Schüler der Johannes-Kepler-Realschule in Süchteln haben jetzt in einer Zukunftswerkstatt Ideen für Klimaschutzprojekte entwickelt. Die Mädchen und Jungen der zehnten Klasse setzten sich in sieben Gruppen mit den Themen Müll, Fleischkonsum und Mobilität auseinander. Zunächst stellten die Jugendlichen fest, an welchen Stellen sie Verbesserungsbedarf sehen. Dann entstanden konkrete Überlegungen für Änderungen vor Ort, aber auch weitreichende Zukunftsvisionen. Beispielsweise der Einfall, mit einem Getränkespender und einem Unverpackt-Kiosk im Schulgebäude Verpackungen zu vermeiden.