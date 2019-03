Schulpartnerschaften : Gäste aus Pardesia und Haarlem in Viersen

Gäste aus Pardesia und Haarlem in Viersen

Schüler aus Viersens Partnerstadt Pardesia in Israel nahmen am Unterricht des Albertus-Magnus-Gymnasiums teil. Foto: Stadt Viersen

Aus Viersens israelischer Partnerstadt Pardesia waren jetzt Schüler der Dror-Schule zu Gast. Bürgermeisterin Sabine Anemüller begrüßte die jungen Menschen im Stadthaus. „Die persönliche Begegnung ist Grundvoraussetzung für Toleranz, Verständigung und Verbundenheit der Nationen“, sagte sie.

Sie sei sich sicher, dass manche grenzenlose, und vielleicht sogar lebenslange, Freundschaft entstehe. Die Israelis lebten für eine Woche bei Familien, deren Kinder das Albertus-Magnus-Gymnasium in Dülken besuchen. Themen der gemeinsamen Projektarbeit waren unter anderem die politischen Systeme, Lebensweise und Esskultur beider Länder sowie ein Besuch des Gestapo-Museums in Köln. Anemüller konnte auch eine Delegation des „Eerste Christelijk Lyceum“ aus Haarlem begrüßen. Begleitet wurden die Gäste aus Nordholland in den Niederlanden von ihren Gastgebern der 8. und 9. Jahrgangsstufe des Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasiums. Während der dreitägigen Begegnung besuchten die Jugendlichen den Unterricht und machten Tagesausflüge.