Autor aus Brüggen : Neuer Thriller schildert den Kampf von Gut und Böse

Uwe Rainer Kaufmann hat sein drittes Buch geschrieben. Foto: bigi

Brüggen Die Leidenschaft für Geschichte und zum Schreiben hat Uwe Rainer Kaufmann zum Autor im Nebenberuf gemacht. Gerade ist sein erster Thriller fertig geworden.

Uwe Rainer Kaufmann hat seinen ersten Mystery-Thriller „Erstes Buch Leonie“ herausgegeben. Nach zwei Romanen, die im alten Rom spielen, wagt sich der Autor aus Brüggen nun in ein neues Gebiet.

Worum es in dem Thriller geht: 1935 gelangt ein junger deutscher Student in Paris in den Besitz eines rätselhaften kristallinen Artefakts aus dem Atelier des antiken Bildhauers Thutmosis. Mehr als einhundert Jahre später, im Jahre 2036, ist ein gewaltiger Asteroid auf Kollisionskurs zur Erde. Im Schock vor dem drohenden Impact resigniert das durch einen ökonomischen und gesellschaftlichen Niedergang gezeichnete Europa. Doch die junge deutsche Psychologin Leonie Trautmann sucht nach dem lange Zeit verschollenen Artefakt. Ist es der Schlüssel zur Rettung der Menschheit?

Seine Leidenschaft für Geschichte hat der 58-jährige Familienvater aus Brüggen mit Elementen aus der Zukunft vermischt: vernetzte Okkultisten, Wesen aus einer spirituellen Dimension, ein altes Familiengeheimnis, eine luziferische Inkarnation einer uralten Gewalt, die den Vatikan einst für Jahrhunderte im Schuld- und Zinssystem der Welt korrumpiert und zu enormer Macht geführt hat. „Mein Lehrer in der Schule hat in Geschichte den Unterrichtsstoff gut vermitteln können“, sagt Kaufmann. Auf diese Weise sei seine Begeisterung für die römische Kultur geweckt worden. Nach zwei historischen Büchern hätten ihm viele Leser gesagt: „Du schreibst klasse, aber schreib mal was anderes.“ So sei das „Erste Buch Leonie“ entstanden, veröffentlicht ist es im Amazon-Selbstverlag.

„Als meine Tochter älter wurde, begann ich zu schreiben“, berichtet Kaufmann, der im Vertrieb arbeitet. „Ich hab mich dann an einen kleinen Verlag gewandt. Aber ohne Werbung gibt es keinen Erfolg. Der Verlag ging pleite und ich habe die Rechte an den Büchern zurückgeholt“, erzählt Kaufmann. Nach dieser Erfahrung suchte er sich andere Wege, um sein neues Buch zu veröffentlichen.

„Die Schauplätze in meinem aktuellen Buch habe ich alle selbst besucht. Das Kräftemessen zwischen Gut und Böse hat mich fasziniert“, sagt Kaufmann. Als Kind habe er zweimal die Bibel gelesen und sei tief beeindruckt gewesen. „Meine Ideen kommen spontan. Ich weiß anfangs nicht, wie das Buch am Ende ausgeht“, schildert der 58-Jährige seinen Schreibprozess. Die Akteure in seinen Büchern seien zwar frei erfunden, aber es gebe Ähnlichkeiten zu realen Personen: „Ich nehme Vorbilder für meine Darsteller, die dadurch optisch oder vom Charakter her an Personen angelehnt sind.“

Sobald die Corona-Pandemie es zulässt, würde er gerne in der Region Lesungen anbieten. Das vierte Werk ist bereits geplant: ein Kinderbuch. Birgit Sroka

(bigi)