Tuschs neue Idee : Fisch und Schöppenmarkt bei Tusch

Viersen Schausteller und Veranstalter Edi Tusch plant für Aschermittwoch eine Alternative zum berühmten Dülkener Krammarkt. Mit Backfisch und Schaufeln.

Der berühmte Schöppenmarkt im Dülkener Ortszentrum fällt an Aschermittwoch zwar coronabedingt aus, aber Schausteller Edi Tusch plant Ersatz: „Wer möchte, kann gerne zu meinem „Schöppe, Schöppe, Schöppemarkt kommen“, sagt der 54-Jährige. Von Aschermittwoch bis Freitag funktioniert er wie schon einmal 2020 auf seinem Firmengelände an der Straße Hülsdonk in Viersen einen Imbisswagen zum Drive-In um. Nur diesmal verkauft er nicht nur Backfisch, Currywurst und Pommes – sondern auch Schöppe. Die Schaufeln habe er von Baustoffe Schnäbler in Süchteln, erzählt Tusch, der sich freut, endlich mal wieder in seinem Imbisswagen stehen und Gäste bedienen zu können.