LVR-Klinik Viersen : Schafherde grast jetzt im Klinikgelände

Seit wenigen Tagen sind fünf Mutterschafe und ihre insgesamt acht Lämmer auf dem Gelände der LVR-Kliniken Viersen beheimatet. Derzeit grasen sie auf einem begrünten Steilhang am neuen Haus 12, dem Stationsgebäude der Erwachsenenpsychiatrie. Hergebracht wurden die frisch geschorenen Mutterschafe und die Jungen von Landwirtin Christiane Leifeld aus Kempen. Sie ist die Besitzerin der Tiere und wird auch zukünftig täglich nach Süchteln anreisen, um die Schafe unter Augenschein zu nehmen. Unterstützt wird sie dabei von ihren Border-Collies Lotti und Torin. Auf dem Klinikgelände werden die Schafe alle paar Wochen die Grünfläche wechseln – das große Areal hat schließlich genügend davon. Vor allem aber die erste Station am Steilhang von Haus 12 bietet einen besonders praktischen Nutzen, da die abschüssige Wiese sich extrem schwierig für Mäharbeiten gestaltet. Das Problem ist jetzt gelöst. Bezugnehmend auf diesen Steilhang entstand auch die Idee, sich Schafe ins Gelände zu holen. „Ein Kollege unserer technischen Abteilung hatte die Idee und sprach mich an, ob das nicht für uns interessant sein könnte“, berichtet Markus Schmid, Leiter der Therapeutischen Dienste in der Klinik. Schnell war er angetan von der Idee, schließlich sind bereits einige Hühner ein höchst beliebter Besuchspunkt bei Spaziergängen – vor allem bei den Patientinnen und Patienten. Die Landschafe fungieren jedoch nicht als „Therapieschafe“. Vielmehr sind sie ein weiteres Stück Natur im großen Klinikgelände, aber auch ein Hingucker, vielleicht manchmal sogar Tröster – und natürlich „Rasenmäher“. Namen haben die Tiere übrigens nicht – aber man darf davon ausgehen, dass sicher schnell diverse Spitz- und Rufnamen entstehen werden. Schließlich ist die kleine Herde ein neues Stück der LVR-Familie. Besucht werden können die insgesamt 13 Schafe auf den öffentlich zugänglichen Grünflächen im Süchtelner Klinikgelände jederzeit. Geschützt werden sie durch einen Zaun. Ganz wichtig für das Wohlbefinden der Tiere ist es, dass Besucher diese nicht füttern, am Zaun sind entsprechende Hinweisschilder angebracht. Das Grün auf dem Klinikgelände bietet hier schließlich eine wunderbare Grundlage. RP