Aktion „Gemeinsam ans Ziel“ : Neuer Termin für Rotary-Spendenlauf

Der Vereinssport ist ausgesetzt, die Fitnessstudios sind geschlossen und allein joggen macht längst nicht so viel Spaß wie in der Gemeinschaft. Unter dem Motto „Gemeinsam ans Ziel“ sollte am 9. Mai der achte Spendenlauf des Rotary- Clubs Viersen-Schwalm-Nette für Läufer und Nordic Walker aller Altersklassen stattfinden. Das rotarische Vorbereitungsteam hat intensiv geplant, denkbare Hygienekonzepte geprüft und bei allen Überlegungen immer die Gesundheit der Läuferinnen und Läufer im Blick gehabt. Am Ende stand die Erkenntnis: Sicher ist sicher. Der Spendenlauf wird auf Anfang Oktober verschoben.