Aktion : Rotarier für Naturschutz im Einsatz

Kreis Viersen Rotarier und deren Familienmitglieder beseitigten im so genannten Rohrdommel-Projekt in Nettetal Fremdhölzer.

Diesmal ging es zu dem vor einigen Jahren angelegten zehn Hektar großen Feuchtgebiet zwischen Leuther Mühle und De Wittsee, dem so genannten Rohrdommel-Projekt der Biologischen Station Krickenbecker Seen in Nettetal.