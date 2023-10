Rotary-Club Viersen-Schwalm-Nette 13.500 Euro Spenden für die Tafeln

Der zehnte Spendenlauf des Rotary-Clubs Viersen-Schwalm-Nette am 13. Mai dieses Jahres auf den Süchtelner Höhen war ein voller Erfolg: Mehr als 200 Läufer und Nordic Walker waren der Einladung des Klubs gefolgt. 50 Sponsoren aus Viersen und Umgebung hatten den Lauf bereits im Vorfeld mit stattlichen Beträgen unterstützt. Der Erlös von 13.500 Euro geht diesmal an die Tafeln im Viersener Westkreis, deren Leistungen gerade in Zeiten starker Preissteigerungen besondere Bedeutung zukommt. Rotary-Präsident Axel Clemens überreichte die Spenden jetzt am Viersener Rathausmarkt an die Vertreter der Tafeln. Dafür bedankten sich Adi Grys (Niederkrüchtener Tafel), Georg Rennen (Nettetaler Tafel), Luzia Witthake (Viersener Tafel) sowie Hans Oehmen (Schwalmtaler Tafel). Die Benefizläufe der vergangenen Jahre haben damit insgesamt Erlöse von mehr als 100.000 Euro eingebracht. Die begleitenden Rotarier warben schon jetzt für die Neuauflage der ebenso sportlichen wie karitativen Aktion im nächsten Jahr: Start für den 11. Benefizlauf ist am Sonntag, 14. Mai 2024, im Sportpark Süchtelner Höhen.