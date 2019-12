Kinderhaus Viersen : Spende für Weihnachtsgeschenke

Viersen Weihnachtszeit ist die Zeit für Wünsche. Damit diese auch im Kinderhaus des Allgemeinen Krankenhauses(AKH) Viersen in Erfüllung gehen, hat der Rotaract Club Mönchengladbach Spendengelder gesammelt.

13 Kinder und Jugendliche leben aktuell im Kinderhaus des AKH. „Entsprechend lang ist unsere Geschenkeliste“, sagte die Einrichtungsleiterin des Kinderhauses, Anke Burka . Auf der Liste stehen viele kleine und etwas größere Ideen für Weihnachten und das neue Jahr. Einen Teil des Spendengeldes haben die Mitglieder des Clubs direkt in Sachspenden umgewandelt. Ganz oben auf der Liste: 13 mit Namen versehene Badetücher für die Bewohner. „Wir freuen uns riesig, dass der Club gleich bei seiner Gründung an uns gedacht hat“, so Burka.

Das Geld kam mit Unterstützung der rotarischen Clubs in der Region und dem Inner Wheel Club Mönchengladbach zusammen. Die Mitglieder wollten es regional und für Kinder spenden, so Clubpräsident Georg Schmidt. Den Kontakt zum Kinderhaus stellte schließlich sein Kollege Simon Fellmann her.