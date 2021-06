St.-Nikolaus-Bruderschaft Brüggen : Röschen und Musik für Seyfi Ugurlu und Kamila

Brüggen Damit hatte das Königshaus der St.-Nikolaus-Bruderschaft Brüggen nicht gerechnet - und freute sich umso mehr.

Viele Helfer boten zum Kränzerabend in kleinen Gruppen ihre Unterstützung an. Sie drehten rote und weiße Röschen und brachten sie an, hingen Wimpel quer über die Klosterstraße auf und stellten geschmückte Bäumchen auf.