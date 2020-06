Spendenübergabe : Rintger Karnevalsfreunde spenden auch ohne Benefizkonzert

Viersen Die Karnevalisten unterstützen den Kinderschutzbund und das Blaue Haus mit einer Spende über 3500 Euro. Das Corona-bedingt abgesagte Benefizkonzert soll möglichst noch nachgeholt werden.

Die Rintger sind stolz auf den in Viersen einzigen Veedelszooch, in ihrem Rintgen, jeweils am Tulpensonntagmorgen. Darauf konzentrieren sie ihre Kraft und Energie, wohingegen sie nicht in jedem Jahr eine Sitzung veranstalten, da gerade der Saalkarneval mit erheblichen Programmkosten verbunden ist.