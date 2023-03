Rinderzüchter im Kreis Viersen Ehrenpreise für Rinderzüchter verliehen

Verstärken will der Kreisrinderzuchtverein die Zusammenarbeit mit Agrobusiness Niederrhein. Das Netzwerk arbeitet an einer besseren Vermarktung der Agrarprodukte vom Niederrhein und will die landwirtschaftliche Kraft der Region ausbauen. „Über das Förderprogramm Agropole konnten wir bereits im vergangenen Jahr Landwirten Veranstaltungen anbieten, mit denen sie neue Entwicklungen vor Ort kennenlernen und so am Puls der Zeit bleiben können“, so Lenzen.