Engagement in Schwalmtal : Rettungsschwimmer ehrten Mitglieder

Engagement in Schwalmtal

Schwalmtal Bei der Versammlung der DLRG-Ortsgruppe Schwalmtal wurde mehrere langjährige Mitglieder geehrt. Eine besondere Auszeichnung ging an Harry Schmitz für 60-jährige Mitgliedschaft in der DLRG.

Bei der Versammlung der DLRG-Ortgruppe Schwalmtal hat im Café Bolten deren Vorsitzender Ulrich Putzfeld berichtet, dass durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen schon im März 2021 das gesamte Schwimmtraining und die -ausbildung eingestellt werden mussten. Nach den Sommerferien nahmen die Schwalmtaler das Schwimmtraining für Kinder mit umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen wieder auf. Da jedoch keine Schwimmausbildung stattfand, weist die Statistik nur sechs Rettungsschwimmabzeichen in Silber, zwölf in Bronze und drei Seepferdchen-Abzeichen aus.

Die Ortsgruppe zählte zum Ende des Jahres 393 Mitglieder, davon 216 Kinder und Jugendliche sowie 177 Erwachsene. Im Berichtszeitraum leisteten die Rettungsschwimmer an 17 Abenden 51 Übungsstunden von insgesamt 25 Ausbildungshelfern und sieben Lehrscheininhabern. Ulrich Putzfeld, Harald Mewissen und Marcus Brüggemann erhielten jeweils das Verdienstabzeichen in Gold, Daniel Drawz erhielt das Verdienstabzeichen in Silber. Für 25 Jahre Vereinsmitgliedschaft wurden Petra Holland, Nadine Bördemann und Kerstin Mewissen geehrt.