Nach Versteigerung in Viersen Geld und Kunst für das Don-Bosco-Kinderheim

Während der Session hat das Paar immer wieder auf die Versteigerung aufmerksam gemacht. Insgesamt sind so 2450 Euro gesammelt worden. „Der anonyme Höchstbieter hat die Forderung gestellt, dass das Kunstwerk zum Kinderheim kommt“, erklärt Lothar Beeck. Nun wurden an Kinderheim-Geschäftsführerin Stefanie Heggen Bild und Spende übergeben. Die Summe setzt sich aus Spenden von Einzelpersonen, Karnevalsvereinen, der Fotobox, die beim närrischen Biwak aufgestellt wurde sowie einer Spende der Sparkasse zusammen. „Wir sind mit der Summe sehr zufrieden“, sagt das Prinzenpaar. Heggen freut sich und weiß bereits, wofür das Geld eingesetzt wird: „Unsere Kids möchten um ihre Fußballwiese einen Bolz-Zaun haben.“ Im besten Fall sogar mit Beleuchtung, damit auch am Abend gekickt werden kann. „Wir machen aktuell ein Fußballprojekt und haben viele fußballbegeisterte Kinder. So können auch die Anfänger geschützt üben“, erklärt sie. Das Prinzenpaar und Frank Schiffers, Senatspräsident des Festausschusses Viersener Karneval, sind sich einig: „Im Brauchtum möchte man uneigennützig anderen eine Freude bereiten. Die Spendenaktion hat gezeigt, dass die Viersener auch Geld dafür in die Hand nehmen. So funktioniert Brauchtum!“