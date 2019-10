Neue Tollitäten in Viersen: Rudi und Fabienne Pesch : Prinzenpaar kommt aus der Schweiz

Das künftige Viersener Prinzenpaar Rudi I. und Fabienne I. stellte sich am Montag bei Bürgermeisterin Sabine Anemüller im Stadthaus vor. Foto: Markus Rick (rick)

Seit 1958 hat es in Viersen Tradition, dass das künftige Prinzenpaar Bürgermeister und Sponsoren im Stadthaus vom Festausschuss Viersener Karneval vorgestellt wird. Bürgermeisterin Sabine Anemüller begrüßte am Montag das designierte Prinzenpaar Rudi (54) und Fabienne Pesch (56): „Ich heiße sie willkommen und möchte sie heute näher kennenlernen und wissen, was in der neuen Session so alles auf uns zukommt.“ Da hatte auch Viersens Senatspräsident Frank Schiffers schon das Sessionsmotto 2019/20 parat: „En Viersche es emmer jet los“.

Der künftige Prinz Rudi aus dem Hause Pesch tritt nach Vater Fredi (1993) und Bruder Andreas (2009) in ihre Fußstapfen. Bei diesem Prinzenpaar gibt‘s eine Besonderheit: Es lebt im 7000 Einwohner großen schweizerischen Ort Conthy/Rhônetal im Kanton Wallis unterhalb des Matterhorns. Pesch stellte gleich ein ganz kleines Schweizer Fähnchen auf den Tisch. „So eine Fahrt bis nach Viersen ist 778 Kilometer, entweder kommen wir mit dem Pkw oder wir fliegen.“ Der in der Schweiz geborene Rudi Pesch (Schulzeit: Viersen; Bundeswehr und Studium: Deutschland), trägt künftig als Viersener Prinz den Beinamen „de-ä Schwizzer Bub“. Er nahm seine Ehefrau Fabienne (im französischsprachigen Hérémence im Wallis geboren) in den Arm: „Zusammen sind wir 111 Jahre alt, wenn ich Ende November 55 Jahre alt werde.“ Er sagte: „Ich freue mich sehr und ein Traum geht in Erfüllung. Unsere drei Kinder können das miterleben. Nur die Umweltaktivistin Greta wäre nicht zufrieden mit dem fliegenden Prinzen.“