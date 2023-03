Primusschule Viersen Ritter im Sachkundeunterricht

Anhand originalgetreuer Replikate historischer Gegenstände, die alle auch ausprobiert werden konnten, wurde die Vergangenheit lebendig und hoch spannend erlebbar gemacht. Der Unterricht begann mit einem Zeitzeugengespräch. Dafür schlüpfte Pfeiffer-Perkuhn in die Rolle von „Walter von Schwarzenberg“, einem Patrizier und Buchhändler aus Frankfurt um 1475. In historischer Gewandung beantwortete er den Kindern Fragen zu seiner Zeit. Pfeiffer-Perkuhn brachte den Kindern auch das Rechnen mit römischen Zahlen auf dem Rechenbrett bei. Da Bücher bis ins Spätmittelalter aus wertvollem Pergament waren, wurde auf einem Rechenbrett gerechnet und nur das Ergebnis auf Pergament festgehalten. Am Ende des Schultages zogen Pfeiffer-Perkuhn und Winz ihre spätgotischen Ritterrüstungen an und demonstrierten historische Kampftechniken mit Schwert, Lanze und Mordaxt. Sie erklärten den Schülern die einzelnen Rüstungsteile und zeigten, wie beweglich man in dieser Rüstung ist. Mit Liegestützen in Rüstung und mit dem problemlosen Wiederaufstehen vom Boden, konnte der Mythos, dass Ritter unbeweglich seien, eindrucksvoll widerlegt werden.