Nikolaus-Aktion für Schüler Präsente für Erstklässler am Nikolaustag

In Vertretung für den Nikolaus waren am Nikolaustag Schwalmtals Bürgermeister Andreas Gisbertz und Mitarbeiter der Verwaltung in den Grundschulen in Amern und Waldniel. Dort schenkten sie jedem Kind aus den ersten Klassen ein Buch. Darin geht es um einen Igel und seinen Freund Waschbär, die zwar in einem schönen Park leben, der aber immer mehr durch Müll verunstaltet wird. Das Ziel: den Erstklässlern den wertschätzenden Umgang mit Natur und Umwelt näher zu bringen. busch-