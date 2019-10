Viersen : Kleingärtner bekommen zum Vereinsjubiläum neues Geschirr

Viersen Bislang haben die Mitglieder bei Feierlichkeiten immer ihr eigenes Geschirr mitgebracht oder sie griffen auf Einweggeschirr zurück.

Der Kleingärtner-Verein Eichenbrunnen in Viersen feiert in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen. Bislang haben die Mitglieder bei Feierlichkeiten immer ihr eigenes Geschirr mitgebracht oder sie griffen auf Einweggeschirr zurück – ab sofort sind sie umweltfreundlicher unterwegs. Denn Günter Neumann, Geschäftsstellenleiter der Volksbank Viersen, gratulierte zum Jubiläum mit Porzellangeschirr. Norbert Wüsten, der erste Vorsitzender des Kleingärtner-Vereins, nahm freudestrahlend das Geschirr entgegen. Anlässlich des Erntedankfestes der Kindergärten im Lehrgarten der Kleingärtneranlage an der Eichenstraße wurde das neue Geschirr vor Kurzem eingeweiht.