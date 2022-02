St.-Irmgardis-Krankenhaus in Viersen : Pflegeschüler leiten eine Station

St.-Irmgardis-Krankenhaus in Viersen

Viersen Im Süchtelner St.-Irmgardis-Krankenhaus übernehmen die Auszubildenden des dritten Ausbildungsjahres in der Pflege eigenverantwortlich das Arbeiten auf einer chirurgischen Station.

Diese Projektwochen werden seit Jahren durchgeführt. In diesen zwei Wochen werden die Auszubildenden von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, Praxisanleitern und Lehrkräften ihrer Krankenpflegeschule, der Akademie für Gesundheits- und Pflegeberufe Viersen (AGP), unterstützt. „Die Projektwochen sind für unsere Schülerinnen und Schüler der Gesundheits- und Krankenpflege eine lehrreiche und intensive Zeit“, weiß Praxisanleiter Thorsten Robens. „Sie vertiefen in diesen zwei Wochen auch ihr Wissen im administrativen Bereich, denn auch das ist heutzutage in der Pflege wichtig“.