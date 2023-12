Pflegeschule Viersen Pflegefachkräfte freuen sich über Examen

So viele Gäste, dass die neu renovierten Räume der Pflegeschule in der alten Feldmühle an der Gladbacher Straße in Viersen fast überfüllt waren, konnte Schulleiterin Annette Wienen-Beigel zur Abschlussfeier begrüßen. Sie sprach von der ausgezeichneten Kooperation mit dem Allgemeinen Krankenhaus Viersen, das in diesem Kurs auch die erste Absolventin hatte. Somit seien die drei Pflege-Bereiche komplett, in denen der Nachwuchs eingesetzt werde.