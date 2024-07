Senioreneinrichtung in Viersen Neue Pflegedienstleiterin bei Diakonia

(tsi) Im „Belgischen Viertel“ bietet die Diakonia betreutes Wohnen für pflegebedürftige Menschen an. Zwischen Krefelder Straße, Brüsseler Straße und Güterstraße erstreckt sich das Gebiet seit rund fünf Jahren. Die Tagespflegeeinrichtung bietet zudem einen Pflegedienst an – die Chefinnen beider Zweige bilden das Leitungsduo der Diakonia in Viersen. Hier kündigt das zuständige Seniorenzentrum der Evangelischen Kirchengemeinde Viersen jetzt eine personelle Veränderung an.