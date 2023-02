Pferdezüchter Kreis Viersen Neuigkeiten aus der Welt der Pferdezucht

So zählten zu den Zielen der Exkursion etwa die Hengststation Hoffrogge in Dorsten, die Zucht und Sport aus einer Hand bietet, oder auch die Hengststation Reesink im niederländischen Uden, die sich als internationales Unternehmen auf Dressurpferde spezialisiert hat und über ein großes Netzwerk mit Züchtern in aller Welt verfügt. Beeindruckt waren die Teilnehmer der Exkursion, wie die WFG weiter mitteilt, von der Jungpferdehaltung in Verbindung mit intensiver Weidewirtschaft, und zum Abschluss warfen die Teilnehmer noch einen Blick auf das Pferdesportzentrum de Peelbergen, das nach den Wünschen der Pferdesportwelt eingerichtet wurde. „Zudem ist eine solche Fahrt stets eine wichtige Gelegenheit zum Austausch innerhalb der Pferdezuchtgemeinschaft”, betont Theo Lenzen. Rund 250 organisierte Pferdezüchter- und Pensionspferdehalter gibt es im Kreispferdezuchtverein Viersen-Krefeld. Etwa 7000 Pferde werden von ihnen betreut.