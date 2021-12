Angebot für Damilien in Schwalmtal : Pfarrei gestaltet virtuellen Adventskalender

Angebot für Damilien in Schwalmtal

Schwalmtal Sich jeden Tag auf etwas freuen und eine Anregung für gemeinsames Tun erhalten: Das bietet der virtuelle Adventskalender der Pfarrei St. Matthias Schwalmtal.

Woher kommt eigentlich der Brauch, zum Nikolaustag Stiefel oder Schuhe vor die Tür zu stellen? Wie bekomme ich aus einem Keksrezept mit wenig Aufwand drei leckere, aber unterschiedliche Sorten Kekse? Wie kann ich einfach Weihnachtssterne aus Papier basteln? Und: Was ist eigentlich Weihnachtszucker? Das sind nur einige Anregungen, die Aktive in der Pfarrei St. Matthias Schwalmtal Tag für Tag in ihrem virtuellen Familien-Adventskalender zusammengestellt haben und veröffentlichen.