Robin Hood : Petra Danek ist neue Vorsitzende des Fördervereins

Nach zehn Jahren als Vorsitzende des Fördervereins Robin Hood ist Brigitte Jansen aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Wiederwahl angetreten. Ihre Nachfolgerin wurde einstimmig von der Mitgliederversammlung gewählt: Petra Danek arbeitet bei der Freiwilligen-Zentrale Viersen und ist mit den Problemen einer Sozialeinrichtung wie Robin Hood vertraut.

Brigitte Jansen wurde zur zweiten Vorsitzenden gewählt, damit sie Petra Danek noch unterstützen kann. Kassenwartin bleibt Ingrid Rackelmann. Der Sozialeinrichtung Robin Hood geht es finanziell gut, die neue Leiterin Caroline Ewert hat schon einiges erreicht. Sie wird das Café neu möblieren. Und sie hat einen Lagerraum von 160 Quadratmetern angemietet, damit ihre 16 Mitarbeiterinnen endlich einen vernünftigen Raum für ihre Sortierarbeit haben. So können Sachspenden zukünftig nicht mehr bei Robin Hood am Alten Markt abgegeben werden, sondern nur noch montags 10 bis 13 Uhr und donnerstags 16 bis 18 Uhr in der Möbelhalle der Diakonie, Heiligenstraße 2, Tor 6. Der Abholservice, anzufordern unter der Telefonnummer 02162 9185470, bleibt erhalten. (flo)